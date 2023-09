OM: Les primes déjà gagnées en Ligue Europa avant de commencer

L’Olympique de Marseille devra disputer la moins lucrative Ligue Europa. Mais avec peut-être plus d’ambition sportive qu’en C1.

Financièrement, c’est une maigre compensation pour l’OM que sa participation à la campagne de la Ligue Europa 2023-2024, après avoir échoué à gagner sa place dans la plus clinquante Ligue des champions. Avant même le commencement des deux tournois, le différentiel à gagner est énorme : tel que nous l’avons mesuré, de 40 millions pour Lens au double au PSG. C’est cinq à dix fois plus que l’Olympique de Marseille en C3.

La Ligue Europa une maigre compensation pour l’OM

Au jeu des primes garanties le club phocéen a déjà plus ou moins 8 millions d’euros dans la musette, avant même de taper dans un ballon, selon nos estimations à Sportune. Il y a d’abord le bonus commun au trente deux équipes qualifiées dans cette Ligue Europa ; elle est de 3,63 millions d’euros, auxquels s’ajouteront 630 000 euros à chaque succès en phase de groupes et 210 000 euros par match nul.

15e club au classement au coefficient UEFA

S’y ajoute la part du classement au coefficient sur les dix saisons révolues. L’OM, parmi les deux autres clubs français engagés, devance le TFC mais est derrière le Stade Rennais. Il est le 15e sur les 32, ce qui lui vaut une part d’un peu plus de 2,37 millions d’euros. Enfin le marketpool, correspondant au versement des droits de l’audiovisuel. A trois équipes (à condition que ni le PSG, ni le RC Lens ne soient reversés plus tard de la Ligue des champions), l’OM pourra ici prétendre plus ou moins à 2 millions d’euros.

Près de 10 M€ pour la dernière Ligue Europa du club

Sachant que d’autres bonus à la performance s’ajouteront en cours de tournoi, de la phase de groupes jusqu’à la finale. Laquelle vaut 4,6 millions d’euros, de plus que tout le reste déjà acquis pour les équipes qui la disputent. Et le vainqueur empoche 4 millions de plus. Sa dernière campagne de Ligue Europa avait rapporté à Marseille 9,8 millions d’euros, avant que le club ne poursuive son aventure européenne dans la nouvelle Ligue Europa Conférence (qui lui a valu 4,6 millions de plus).