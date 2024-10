Un ex d’Ineos pour nouveau directeur sportif de Decathlon AG2R La Mondiale

Au 1er novembre, Luke Rowe deviendra le nouveau directeur sportif de l’équipe Decathlon AG2R La Mondiale.

L’équipe cycliste Decathlon AG2R La Mondiale tient son nouveau directeur sportif. Elle en fait l’annonce ce lundi, avec l’arrivée dans ses rangs de Luke Rowe, au 1er novembre prochain. Après 13 saisons passées sous les couleurs d’Ineos Grenadiers, le Gallois de 33 ans apporte son expérience considérable à la formation française.

Luke Rowe range le vélo pour devenir directeur sportif

« C’est quelqu’un qui va nous apporter son expérience avec ses treize années passées chez Ineos Grenadiers », commente par communiqué, le directeur général de l’équipe, Dominique Serieys. « Il a été l’un des coureurs cadres de sa formation sur les classiques flandriennes comme sur Paris-Roubaix, ou encore sur les classiques ardennaises. Cela va permettre à l’équipe de se renforcer dans la préparation de ces grands rendez-vous qui sont des objectifs pour les saisons à venir. Luke sera au cœur du groupe des classiques avec les différents stages et préparations spécifiques mis en place afin de performer sur ces courses. »

Le projet de Decathlon AG2R La Mondiale m’a séduit par les performances de l’équipe cette année mais aussi car c’est un projet d’avenir », assure de son côté Luke Rowe. « J’aurai à cœur d’apporter mon expérience des années passées au plus haut niveau et d’accompagner les coureurs, notamment sur les classiques. L’autre partie de ce nouveau projet est l’ambition pour l’équipe de devenir plus internationale. Évidemment, il y a des talents français incroyables mais, avec cette approche, l’équipe peut également être une option très attrayante pour les anglophones et les coureurs internationaux qui souhaitent rejoindre la formation. »

Elargir le potentiel sportif de l’équipe aux pays anglophones

Après treize saisons passées chez les professionnels, Luke Rowe opère la transition entre coureur et dirigeant. Son arrivée pourrait faciliter l’attraction de coureurs anglophones et internationaux, élargissant ainsi le vivier de talents de l’équipe.