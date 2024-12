OM. Les baskets à 24 000 euros de Mason Greenwood

Dans le sac et au pied de Mason Greenwoood, l’équivalent de près de 25 000 euros en baskets.

Mason Greenwood n’est plus sous contrat avec Nike depuis les accusations de viol et d’agression portées à son encontre dont les charges ont été depuis abandonnées par la justice anglaise. La marque à la Virgule l’a encore confirmé récemment. Cela n’empêche que l’ailier de l’Olympique de Marseille en apprécie toujours les produits.

Mason Greenwood pose avec trois paires rares de sneakers Nike

Il y a quelques mois, il a posté sur Instagram une image de lui et de son sac de sport à l’intérieur duquel sont visible trois paires de sneakers. Toutes signées de la marque à la Virgule. Pas n’importe lesquelles puisqu’ensemble elles approchent les 24 000 euros à l’achat, sur les plateformes spécialisées.

La plus abordable est la « Nike CPFM Flea 1 Cactus Plant Flea Market Desert Moss ». Elle est en daim beige à motif à treillis et elle se vend 1 735 euros. En suivant, la « Nike Dunk Low Cactus Plante Marché aux puces Platine pur », avec de véritables cristaux Swarovski sur l’empeigne. Elle vaut 5 446 euros.

Plus de 16 000 euros pour la plus chère dans le sac du joueur de l’OM

« Last but not least », comme le disent les ressortissants de Mason Greenwood, sa paire la plus chère qu’est la Nike Air Force 1 Low ’07 Off-White MoMA, une version imaginé en collaboration avec la marque créée par le regretté styliste Virgil Abloh. A dominante de cuir noir, elle a été produite en série limitée et sa rareté fait évidemment son prix ; actuellement de 16 631 euros.