OM la 8e, les 10 meilleures affluences du foot européen cette saison 2024-2025

Le Vélodrome joue à plein quand l’OM s’y produit cette saison 2024-2025.

Il sera difficile, voire impossible de faire mieux, puisque le Vélodrome déborde quasiment, mais déjà ce sont deux places de gagnées sur le résultat final de la saison dernière. Selon un classement de la Gazzetta dello Sport, l’OM a actuellement la huitième meilleure affluence du foot européen, à 64 822 spectateurs en moyenne par match.

Une moyenne de 64 822 spectateurs par match de l’OM

Tel que nous l’avons observé récemment sur Sportune, il a bouclé son précédent exercice avec la dixième, juste derrière Aston Villa et Tottenham, qu’il devance présentement. Le club phocéen est presqu’à l’étroit dans les tribunes de son Vélodrome, d’une capacité commerciale de 66 226 spectateurs, en mode championnat de France.

Le FC Barcelone délocalisé n’est pas dans le top 10

Il convient néanmoins de souligner l’absence du FC Barcelone, qui serait dans ce top 10 en d’autres circonstances que celles qui le poussent depuis plusieurs moi à évoluer au stade Olympique de la ville et non dans son ordinaire Camp Nou, qui subit un profond lifting de rénovation. C’est encore et toujours le Borussia Dortmund qui domine le sujet et dans le cas du club allemand, c’est d’autant plus remarquable qu’il joue chaque match à guichets fermés.

Les 10 meilleures affluences du foot européen cette saison 2024-2025

1. Borussia Dortmund = 81 365

2. Bayern Munich = 75 024

3. Manchester United = 73 518

4. Inter Milan = 72 677

6. AC Milan = 71 008

6. Real Madrid = 70 708

7. AS Rome = 65 508

8. Olympique de Marseille = 64 822

9. Aston Villa = 62 163

10. Tottenham = 61 416