OM la 10e, les 10 meilleures affluences du foot européen en 2024

Seul club français à pouvoir se glisser dans cette hiérarchie, l’Olympique de Marseille tient son rang. Football Benchmark a publié ce dimanche un classement des 10 meilleures affluences du football européen au terme de la saison 2023-2024 et le club phocéen s’y hisse à la dixième place, avec une moyenne de 60 799 supporters par rencontre au Vélodrome.

Le club marseillais est le seul, car il a la plus grande capacité commerciale de tous les clubs du football français. Et il peut encore viser mieux cette saison 2024-2025, avec son nouveau record d’abonnés, s’il joue tous les matchs à plein dans son écran pouvant accueillir jusqu’à 66 226 visiteurs. L’OM doit aussi sa présence dans ce top 10 à l’absence du FC Barcelone, qui a joué tout l’exercice à Montjuic, car son Camp Nou est en travaux de rénovation. Sans quoi, le club blaugrana serait haut placé.

La plupart des équipes qui composent ce classement font le plein à 90% et plus. C’est le cas notamment du Borussia Dortmund qui demeure la référence saison après saison, tant en nombre (81 305 spectateurs par match en moyenne à la Signal Iduna Park), que sur le taux d’occupation à 99,9%. C’est aussi remarquable que le mur jaune qui l’occupe.

— Football Benchmark (@Football_BM) September 8, 2024