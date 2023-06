OM et PSG absents, les 10 publics les plus bruyants de la Ligue des champions

C’est à Liverpool que les supporters des clubs de la Ligue des champions 2022-2023 seraient les plus bruyants.

La saison 2022-2023 européenne se conclura par la finale de la Ligue des Champions opposant l’Inter Milan à Manchester City. C’est dans ce contexte que le site de voyages Expedia, partenaire de l’UEFA, a réalisé un sondage auprès de 2000 fans anglais afin de connaître les stades où les fans sont les plus bruyants et passionnés. Dans ce rapport « Soundscape of being there », que nous n’avons pu consulter, mais que plusieurs médias anglais reprennent (Daily Mail, Mirror, The Sun..), ni l’OM, ni le PSG figurent dans le top 10.

PSG et l’OM n’ont pas les fans les plus plus bruyants

Éliminés respectivement lors des phases de poules et dès les huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, l’OM et le PSG n’ont pas brillé cette saison en Ligue des Champions. Et visiblement, d’après les 2000 fans anglais qui ont voté au sondage d’Expedia, leurs supporters présents au stade non plus, puisque les deux clubs français, seuls représentants de Ligue 1 lors de cette saison 2022-2023, sont aux abonnés absents du classement des supporteurs les plus passionnés et bruyants. Toutefois, faut-il préciser que ce rapport ne reflète pas forcément la réalité et ne représente que l’avis des personnes qui ont été sondées.

Anfield, stade le plus bruyant selon l’étude d’Expedia

Si les clubs français sont absents, force est de constater la domination des clubs de Premier League dans ce classement. Trois clubs sont présents du championnat d’Angleterre sont présents, Chelsea, Manchester City et Liverpool, premier du classement. Anfield est également le stade qui a le plus marqué Patrick Vieira, ambassadeur d’Expedia, durant sa carrière. « Je pense que l’atmosphère la plus bruyante que j’ai connue était à Anfield, les sons et la passion venant des fans sont incroyables à vivre », a-t-il déclaré. Une ferveur qui n’aura pas suffi aux joueurs de Jürgen Klopp pour se hisser dans les quatre premiers de Premier League et décrocher ainsi un billet pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Les 10 clubs où les supporteurs sont les plus bruyants dans les stades

10. Juventus

9. Galatasaray

8. Chelsea

7. Borussia Dortmund

6. Rangers

5. Real Madrid

4. Celtic

3. Manchester City

2. FC Barcelone

1. Liverpool