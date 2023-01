OM: Combien vaut désormais Pol Lirola sur le mercato ?

Vers un nouveau prêt de Pol Lirola ?

Recruté en août 2021 pour 13 millions d’euros par l’OM, Pol Lirola a vite fait le chemin inverse. Une saison plus tard, soit lors du dernier mercato estival, le latéral espagnol quittait le Vieux Port, en prêt, pour rejoindre Elche. Après six mois non convaincants en Espagne, le natif de Mollet del Vallès pourrait de nouveau être prêté, avec option d’achat, par les Olympiens à Monza, selon les informations de La Provence.

Depuis son arrivée à l’OM, la valeur marchande de Pol Lirola a baissé

Au cours de ces deux dernières années, la valeur marchande de Pol Lirola n’a cessé de baisser. En effet, le latéral droit espagnol est désormais valorisé à 3 millions d’euros par Transfermarkt. Ce même site spécialisé le jaugeait à 9 millions d’euros en avril dernier. Même constat pour le Centre international d’étude du sport (CIES) qui l’estime jusqu’à 8 millions d’euros. En avril dernier, le CIES indiquait que sa valorisation était comprise entre 10 et 15 millions d’euros.

Pol Lirola, une carrière marquée par les prêts

Arrivé pour 13 millions d’euros à l’OM lors du mercato estival de l’année 2021, Pol Lirola est lié avec le club phocéen jusqu’en 2026. Les dirigeants marseillais tentent de lui trouver une porte de sortie. Selon les informations de La Provence, le joueur pourrait partir en prêt avec option d’achat à Monza, actuel quinzième de Série A. La carrière de Lirola a été marquée par les prêts.

Tout commence en août 2016 lorsqu’il est prêté à Sassuolo par la Juventus. Un an et demi plus tard, en janvier 2018, soit la date de la fin de son prêt, Sassuolo décide de le recruter et investit 7 millions d’euros. Il quitte le club un an et demi plus tard pour rejoindre la Fiorentina, en prêt, en août 2019. Après une saison convaincante, la Viola décide de le recruter définitivement pour 11 millions d’euros, en septembre 2020. En janvier 2021, il est prêté à l’OM. Après six bons mois, les Olympiens décident de poursuivre l’aventure avec lui, et le recrute pour 13 millions d’euros. La suite de l’histoire est connue, une année plus tard, au mois d’août 2022, Lirola part en prêt à Elche. Cette fois-ci, il ne convainc pas et pourrait, donc partir de nouveau en prêt, à Monza, après seulement six mois en Espagne. Le club italien serait alors le sixième club de sa carrière professionnelle.