OM: Ce que les joueurs susceptibles d’être vendus pourraient rapporter

Mattéo Guendouzi est devenu plus bankable pour l’OM à son passage, qu’avant son arrivée au club.

Comme à son habitude depuis l’arrivée de Pablo Longoria, l’OM devrait être l’un des clubs qui animera le prochain mercato estival. Si le club phocéen souhaite se renforcer afin d’améliorer son effectif, il devra pour cela vendre certains de ses joueurs. Parmi eux, des cadres du onze d’Igor Tudor. Coup d’œil sur ce que les joueurs susceptibles d’être vendus pourraient rapporter aux Olympiens.

Mattéo Guendouzi, joueur de l’OM le plus valorisé

Arrivé en juillet 2021 sur les terres marseillaises, Mattéo Guendouzi, sous contrat jusqu’en juin 2025, est le joueur qui a le plus de chances de partir cet été. Selon les informations de l’Équipe, le milieu de terrain français intéresse Newcastle et Aston Villa, entraîné par celui qu’il l’a déjà eu sous ses ordres à Arsenal : Unai Emery. Selon le site spécialisé Transfermarkt, l’ancien joueur des Gunners a une valeur marchande de 25 millions d’euros. Toutefois, faut-il préciser que ce n’est qu’une estimation et qu’il pourrait partir pour bien plus cher, surtout en Angleterre où les clubs ne lésinent pas sur les moyens.

Jonathan Clauss pourrait partir un an après son arrivée

À l’OM, rares sont les joueurs qui s’installent durablement dans le club. Jonathan Clauss, débarqué sur le Vieux Port il y a moins d’un an, pourrait déjà partir après seulement une saison sous les couleurs olympiennes. Valorisé à 15 millions d’euros, le piston droit ne serait pas contre l’idée de quitter Marseille. Recruté pour 7,5 millions d’euros, les dirigeants phocéens pourraient le laisser partir si un club accepte de donner plus de 10 millions d’euros. Pour rappel, l’hiver dernier, l’Atlético de Madrid avait proposé un prêt avec option d’achat de 12 millions d’euros.

Ce que les joueurs de l’OM susceptibles d’être vendus pourraient rapporter

1. Guendouzi (2025) = 25 M€

2. Ünder (2025) =17 M€

3. Clauss (2025) 15 M€

4. Balerdi (2026) 10 M€

5. Gueye (2024) 10 M€