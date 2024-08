PSG: Un Julian Alvarez à « moitié prix » ?

Julian Alvarez (à droite) souhaite quitter Manchester City. Le PSG est à l’affut.

Si ça n’est pas une bonne affaire, ça en a quand même tout l’air. Julian Alvarez est sur le point de quitter Manchester City, le joueur ayant publiquement fait part de son intention de changer d’air. Et le PSG compterait parmi les clubs intéressés par le profil de l’attaquant argentin, champion du monde en 2022.

Le PSG intéressé par le profil de Julian Alvarez ?

La bonne affaire, elle tient au coût de l’indemnité sur le transfert que Manchester City pourrait réclamer. Les uns, dans l’émission Albiceleste Talk en Argentine, l’évoque à 47 millions quand d’autres, comme The Athletic en Angleterre l’avance à 70 millions d’euros. D’une information à l’autre, il y a quand même un sacré différentiel.

Valorisé entre 90 et 168 M€ sur ce mercato

Mais ce n’est rien à la lecture de la valorisation du joueur de 22 ans sur le marché des transferts. Car on est loin de l’estimation du moment du joueur, à qui il reste quatre ans de contrat à compenser. La plus basse est celle de Transfermarkt, à 90 millions d’euros. La plus haute est de l’Observatoire du football (CIES) au début du mois de juin dernier, à 168,4 millions d’euros. Entre, il y a Football Benchmark qui le valorise à 104,1 millions d’euros.

Même aux montants inférieurs évoqués par la presse, cela resterait une bonne affaire pour Manchester City qui a payé un peu plus de 21 millions d’euros le coût de son transfert à River Plate, à l’hiver 2022.