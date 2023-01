OM: 30 000€ le match de Jul sur le maillot de l’Olympique de Marseille

Le rappeur Jul est un nouveau sponsor sur le maillot de l’OM.

Quand la culture rencontre le sport, l’association de l’OM et du rappeur Jul est inédite en Provence, mais elle n’est pas nouvelle dans le foot ; groupes, chanteurs ou même festivals ont déjà été des sponsors plus ou moins importants de clubs de France ou d’ailleurs. Reste qu’ici il est question pour Jul de poser le logo de son label « D’or et de platine », sur la manche des maillots des joueurs du collectif d’Igor Tudor.

Le label de Jul sur le maillot de l’OM jusqu’à la fin de la saison

Une opération pour flatter l’égo du principal intéressé, amoureux fou de sa ville et de son club et le signe de sa réussite croissante, dont peut s’inspire l’équipe phocéenne. Elle vise aussi – et surtout – à promouvoir Jul et son label, sur le maillot le plus vendu en France, sur les trois premiers mois de la saison en cours. L’énorme médiatisation de ce partenariat lui confère déjà une première forme de performance.

30 000 € le match avec le logo du rappeur sur l’épaule

Faudra-t-il quand même tirer le bilan au bout de la saison. Car le deal passé l’est pour les six derniers mois. Soit l’équivalent de vingt matchs, avec celui disputé hier samedi face à Lorient (victoire 3-1 de l’OM), à l’occasion duquel Jul est venu donner le coup d’envoi. Ce partenariat vaut 600 000 euros au global, selon La Provence, cela revient à 30 000 euros pour « D’or et de platine », la rencontre en visibilité sur le maillot. La Provence évoque « un tarif bien en deçà du prix habituel », en rappelant quand même que l’OM n’avait plus de marques sur la manche, depuis la faillite de son précédent partenaire, IQONIQ.