OM et PSG jouent des coudes sur les ventes de maillots en France

L’arrivée d’Alexis Sanchez aidant, l’OM a vendu des maillots cette saison 2022-2023.

Rien de nouveau à savoir que l’OM et le PSG dominent leur sujet, en France, en nombre de maillots vendus. Que les Phocéens dominent leurs rivaux est en revanche plus notable, c’est ici la réalité de la saison 2022-2023, en ligne, sur la plateforme spécialisée, Foot.fr. Laquelle a donc récemment partagé les résultats de ce début d’exercice, en terme de tuniques écoulées.

L’OM, le PSG et c’est tout pour les clubs français

Sans connaître les chiffres de chacun, il en ressort que l’Olympique de Marseille devance le Paris Saint-Germain. Les deux jouent des coudes en tête, et c’est tout en revanche, pour le championnat de France. Car derrière, il n’y a de place que pour des clubs européens. Evidemment le gratin d’Espagne, d’Angleterre, d’Allemagne et d’Italie.Le top 10 communiqué est celui du dernier semestre de l’année 2022, désormais derrière nous.

Les meilleures ventes de maillots en France pour le second semestre 2022 sur l’eshop et les magasins physiques de https://t.co/zvVXHbYjda ! 🔥 pic.twitter.com/NSDZOhf8tY — FOOT.FR (@footfr) January 5, 2023

L’OM rayonne en France, le Paris SG au-delà

Si l’OM devance ici le PSG, et qu’il est vrai qu’à l’échelle nationale, il soutient largement la comparaison, ce n’est plus le cas une fois passées les frontières françaises, à la faveur des performances sportives parisiennes, en Ligue des champions et du travail fournit par les équipes commerciales et marketing du club, pour stimuler le merchandising.