OL – GF38 sera en clair à la TV

France 2 retransmettra en clair, le match en Lyon et Grenbole.

Après deux matchs de l’OM, face à Hyères puis le PSG, un autre Olympique s’invite en clair sur France Télévision. Le groupe audiovisuel, qui a le droit de diffusion d’un match par tour, en complément de BeIn Sports, retransmettra le quart de finale de l’OL et du GF38, le mardi 28 février, en prime time sur sa chaîne France 2.

OL – GF38 le 28 février sur France 2

Ce match se jouera sur la pelouse du Groupama Stadium. Olympique Lyonnais – Grenoble Foot 38 c’est l’affrontement d’une équipe de Ligue 1 et l’autre de l’étage inférieur. Le duo Fabien Lévêque et Djibril Cissé officiera aux commentaires en tribunes et il sera assisté d’Arnaud Matteoli, au bord du terrain pour les réactions des acteurs des débats.

Les autres quarts sur BeIn Sports

Les trois autres quarts de finale que sont TFC – Rodez, FC Nantes – RC Lens et OM – Annecy, se joueront le mercredi 29 février, en fin d’après-midi pour les deux premiers et en soirée celui des Marseillais.