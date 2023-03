OL, FC Nantes, TFC: Qui va gagner la Coupe de France selon les bookmakers ?

Il ne reste plus que quatre équipes en Coupe de France 2023. Laquelle va l’emporter ?

Les quarts de finale de la Coupe de France se sont déroulés cette semaine et ont rendu leur verdict. Les quatres équipes qualifiées pour les demi-finales sont désormais connues. Après avoir battu le grandissime favori lors du tour précédent, à savoir le PSG, l’OM a été éliminé par Annecy, au bout de la séance des tirs au but. Le club de Ligue 2 rejoint l’OL, le FC Nantes et le TFC. Le club rhodanien est désormais le favori pour remporter cette compétition, selon les bookmakers.

L’OL est le favori de la Coupe de France selon les bookmakers

Malgré une saison compliquée en Ligue 1, où l’OL ne se fait plus beaucoup d’illusions pour accrocher le podium, le club rhodanien pourrait, toutefois, sauver sa saison en remportant la Coupe de France. Les hommes de Laurent Blanc sont les favoris des bookmakers. Le succès des Gones est coté à 1,85. Méfiance doit être de mise pour Rayan Cherki et ses coéquipiers, car avant eux, l’OM était désigné comme le favori de cette compétition, après avoir battu le PSG. Les Rouge et Bleu avaient eux mêmes ce statut avant de se faire éliminer par les Olympiens.

Nantes et le TFC sont les outsiders de la Coupe de France

Le TFC poursuit sa belle saison. Performant en championnat, le promu toulousain est désormais aux portes de la finale de la doyenne des compétitions de la Fédération Française de Football. La cote pour que les hommes de Philippe Montanier remporte la Coupe de France est à 3,25. Tandis que le succès du FC Nantes, tenant du titre, en Coupe de France est à 3,5.

Les chances sont minimes pour Annecy

Après avoir éliminé l’OM, Annecy peut désormais rêver de remporter la Coupe de France. Le club de Ligue 2, surprise de cette édition 2022-2023, pourrait écrire l’une des plus belles pages de son histoire. Malgré son exploit, les bookmakers ne sont pas très optimistes quant aux chances des Hauts-Savoyards de soulever le trophée. Le succès des hommes de Laurent Guyot est coté à 15.