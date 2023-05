OL et Adidas dévoilent le maillot domicile de la saison prochaine. Le 1er en Ligue 1

L’Olympique Lyonnais est le premier, en Ligue 1, à dévoiler un maillot pour la saison 2023-2024 prochaine.

Adidas et l’Olympique Lyonnais ont révélé ce mardi le tout nouveau maillot domicile du club pour la prochaine saison. Ce maillot, qui sera porté sur le terrain dès le samedi 27 mai lors de la rencontre contre le Stade de Reims, au Groupama Stadium, rend hommage au savoir-faire et à la transmission, valeurs chères au club. Fidèle aux couleurs traditionnelles, cette tunique met en lumière les liens qui unissent le club à la capitale de la gastronomie depuis plus de 70 ans.

Hommage à la gastronomie française et aux chefs lyonnais avec la maillot 2023-2024 de l’OL

De fines lignes verticales rouges et bleues ornent l’avant du maillot, rappelant son enracinement dans une région marquée par son histoire et ses confluences. Le col tricolore, reprenant les couleurs traditionnelles, rend hommage aux plus renommés des chefs de la gastronomie lyonnaise. Cette notion de transmission est également l’un des piliers de l’académie du club. Les détails dorés soulignent l’excellence de la formation du club des Gones.

C’est le premier maillot dévoilé par les clubs de la Ligue 1 française. Il sera disponible à la vente, à partir du 23 mai, au prix de vente conseillé sera de 100€.