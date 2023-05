A combien s’élève la fortune de Jean-Michel Aulas ?

Après 36 ans de gouvernance à l’OL, Jean-Michel Aulas rend son tablier. Non sans avoir plus que largement contribué à la réussite du club lyonnais.

Un communiqué publié dès potron-minet ce lundi 8 mai, conclu un règne de 36 ans de gouvernance de Jean-Michel Aulas, à la tête de l’Olympique Lyonnais. John Textor, nouveau propriétaire majoritaire du club lui succède, au poste de président-directeur général avec effet immédiat. JMA occupera à l’avenir le poste plus symbolique de président d’honneur. C’est un départ soudain pour l’homme d’affaire de 74 ans qui doit la réussite de sa carrière, à son rôle campé à l’OL qu’il a racheté en 1987, mais avant cela à l’entrepreneuriat dès ses plus jeunes années.

Avant l’OL, Jean-Michel Aulas a bâti sa fortune avec la CEGID

Selon les dernières estimations du magazine Challenge à son sujet en 2022, Jean-Michel Aulas repose sur un patrimoine de 420 millions d’euros. La majorité de sa fortune provient de son entreprise CEGID, un éditeur de logiciels de gestion basé à Lyon, qu’il a créé puis revendu deux décennies plus tard. Devenue l’une des plus grandes entreprises de logiciels en France, elle a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 630 millions d’euros, en 2021.

Plus de trois décennies passées à la tête du club

En plus de son succès dans le monde des affaires, Jean-Michel Aulas a également connu notoriété et réussite, en tant que propriétaire et président de l’Olympique Lyonnais. Il a pris la tête du club en 1987, alors qu’il végétait en deuxième division. Depuis lors, il a transformé l’OL en l’une des équipes les plus performantes de France, remportant plus de 50 titres avec ses équipes masculines et féminines dont sept de champion de Ligue 1 et deux demi-finales de la Ligue des champions avec les garçons, plus 15 titres en championnat national et 8 Ligue des champions (record européen), avec les Fenottes.

Un entrepreneur visionnaire et précurseur

S’il a largement contribué à l’essor du football féminin en France, il fut aussi précurseur par ailleurs, quand l’OL est entré en bourse au début des années 2000, puis avec la construction de « son » stade, le Groupama Stadium, inauguré en janvier 2016. Jean-Michael Aulas est devenu majoritaire dans l’actionnariat du club, jusqu’à la reprise par Textor, via sa holding familiale Holnest qui investit, autrement que le football, dans l’immobilier ou les services financiers.