OGC Nice: A bord de Hampshire II, le yacht à 130 M€ de Jim Ratcliffe

Jim Ratcliffe possède deux yachts dont cet Hampshire II, le 124e plus long dans le monde.

Son nom a circulé dans la liste de ceux qui lorgnaient sur le FC Chelsea, et encore récemment à Manchester United qu’il rêverait de reprendre. Jim Ratcliffe en a possiblement les moyens, lui qui compte parmi les plus puissantes et riches personnalités du Royaume-Uni, il est d’ailleurs déjà impliqué dans le football, avec l’OGC Nice qu’il a repris, et plus largement dans le sport, sous le sceau d’INEOS, le groupe de pétrochimie, qu’il dirige.

Images de Hampshire II, le yacht à 100 M€ de Jim Ratcliffe ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 6

78,5 mètres, le yacht du propriétaire de l’OGC Nice

Sa fortune est estimée à une dizaine de milliards d’euros et son patrimoine compte un yacht de 78,5 mètres, appelé Hampshire II. Il est le 124e plus long dans le monde. Selon les détails que donne à son sujet, le site spécialisé Superyachtfan, il a été construit par l’entreprise néerlandaise, Royal van Lent, et livré en 2012 à son propriétaire actuel. Ce n’est que six ans plus tard que sa coque a été repeinte de bleu foncé sur un côté. Hampshire II peut accueillir jusqu’à 14 passagers, répartis dans les 7 grandes cabines à bord.

Jim Ratcliffe a un autre yacht de 74 mètres en sa possession

Pour les servir, onze cabines sont réservées aux 23 membres d’équipage. Il y a un grand terrain de jeu à l’avant, qui autorise aussi un hélicoptère. Hampshire II peut s’équiper d’une grande tyrolienne, pour glisser jusqu’à la mer. Il en a coûté 130 millions d’euros, à Jim Ratcliffe pour l’acquérir, sachant que l’homme d’affaire britannique possède un autre yacht du même constructeur, Feadship. Son coût de fonctionnement annuel approcherait les 10 à 15 millions de dollars. Aux dernières nouvelles, il se trouvait à bon port sur la Cote d’Azur, non loin de l’OGC Nice et de ses Aiglons.