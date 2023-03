Maignan, Areola, Lafont: Les 10 gardiens français les plus chers sur le mercato

Mike Maignan est le nouveau numéro un français, dans les buts des Bleus et sur le mercato.

Après la Coupe du Monde 2022, les Bleus, finalistes malheureux de la compétition, entament une nouvelle ère. Hugo Lloris et Steve Mandanda ayant pris leur retraite internationale, Mike Maignan et Alphonse Areola, sont respectivement numéro un et deux dans la hiérarchie des gardiens de but. Brice Samba, qui a intégré le groupe de l’équipe de France, est désormais troisième. Et sur le mercato ? Quel est l’ordre établi entre les portiers nationaux ? Coup d’oeil sur la plateforme spécialisée Transfermarkt, pour en juger.

Mike Maignan, gardien français le plus cher sur le mercato

Privé du Mondial au Qatar en raison d’une blessure au mollet gauche, Mike Maignan est plus que jamais le numéro un dans les buts de l’équipe de France. Arrivé à l’AC Milan en 2021 après un titre de champion de France avec le Losc, il a été, la saison dernière, un élément essentiel pour remporter la Série A. Valorisé 35 millions d’euros, il est le gardien français le plus cher sur le marché des transferts. A l’échelle des gardiens dans le monde, il est le neuvième.

La valorisation d’Hugo Lloris diminue

Si Maignan est sur une phase ascendante, ce n’est pas le cas d’Hugo Lloris. En prenant sa retraite internationale, le joueur le plus capé de l’histoire des Bleus, voulait aussi se concentrer pleinement sur son club, Tottenham, avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2024. Blessé au genou en février dernier, Lloris devrait être absent jusqu’au mois de mai. Cette blessure, son âge (36 ans, depuis le 26 décembre dernier), sa retraite internationale ont également un impact sur sa valeur marchande, puisqu’elle est de 4 millions d’euros, contre 7 millions lors du dernier Mondial. Il est le seul joueur du top 10 des gardiens français dont la valorisation a baissé cette saison. Contrairement à Lucas Chevalier, Brice Samba, Alban Lafont et Yehvann Diouf, qui eux sont les quatre portiers du classement à voir leur valeur marchande augmenter lors de cet exercice 2022-2023.

Les 10 gardiens français les plus chers sur le mercato

10. Benjamin Lecomte (Montpellier) = 4 M€

9. Hugo Lloris (Tottenham) = 4 M€

8. Yehvann Diouf (Stade de Reims) = 5 M€

7. Jean Butez (Royal Antwerp) = 6 M€

6. Alphonse Areola (West Ham) = 8 M€

5. Lucas Chevalier (Losc) = 10 M€

4. Brice Samba (RC Lens) = 10 M€

3. Alban Lafont (FC Nantes) = 20 M€

2.Ilan Meslier (Leeds) = 22 M€

1. Mike Maignan (AC Milan) = 35 M€