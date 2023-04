Losc: Edon Zhegrova nous montre son nouveau joujou à 300 000€, cadeau d’anniversaire

Edon Zhegrova s’est fait plaisir pour son 24e anniversaire.

Un peu plus d’un an après son arrivée au Losc, Edon Zhegrova commence peu à peu à prendre ses marques aussi bien sur et en dehors des terrains. Le 31 mars dernier, c’est dans la ville nordiste que l’ailier a fêté ses 24 ans. En guise de cadeau d’anniversaire, l’ancien joueur du FC Bâle s’est offert, comme il l’a montré sur son compte Instagram, une Ferrari F8 Tributo, estimée à 300 000 euros, selon les options.

Edon Zhegrova, joueur du Losc, s’offre un bolide à 300 000 euros

“Tributo”, le terme signifie “hommage” en italien, car le constructeur automobile transalpin a créé ce bolide de luxe pour célébrer ces berlinettes. Sous le capot, avec son moteur V8 de 720 chevaux, cette Ferrari F8 Tributo, à dominante rouge vif avec le toit de couleur noir, est capable d’aspirer le 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes, il faut compter 7,8 secondes pour atteindre les 200 km/h. Le bolide de luxe d’Edon Zhegrova peut aller jusqu’à 340 km/h.

Rémy Cabella aime également les bolides de luxe rouges

À travers les photos que l’ailier du Losc a partagé sur son compte Instagram, on peut voir les sièges noirs de sa voiture, tandis que le cheval cabré, situé en haut des sièges, est rouge. Au centre d’entraînement du Losc, outre la voiture de Zhegrova, il y a l’Audi TT verte de Rémy Cabella. L’international français possédait le même modèle, en orange, lorsqu’il jouait à Montpellier. Comme son coéquipier arrivé en janvier dernier, Cabella apprécie également le rouge, puisqu’il a aussi une Maserati GranTurismo et une Porsche 911 de cette couleur.