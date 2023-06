Liverpool dévoile son vert et blanc maillot extérieur inspiré des 90’s

Le maillot extérieur de Liverpool est sorti.

Liverpool dévoile son maillot extérieur blanc et vert pour la saison 2023-24, s’inspirant du maillot extérieur de 1995-96. La tunique rend hommage à cette période où Ian Rush était capitaine du club et où Robbie Fowler était le meilleur buteur du collectif.

Dédicace au Liverpool de la saison 1995-96 pour le nouveau maillot exterieur

Le maillot présente un motif quartier vert et blanc avec un col et des poignets noirs. Il est actualisé avec un effet numérique qui superpose des nuances de verts ton sur ton, tels que le vert étincelle, le vert poison et le vert pin, lui donnant une touche moderne. Le kit est complété par un short noir, un nom et un numéro noirs, ainsi que des chaussettes blanches avec une bordure noire et verte.

Un hommage aux victimes de la catastrophe de Hillsborough

Au dos du cou, le maillot arbore l’emblème du 97 entouré par les Flammes Éternelles, en mémoire des enfants, des femmes et des hommes décédés lors de la tragédie de Hillsborough. Cela symbolise le souvenir que le club porte à ces victimes. La campagne de lancement de ce maillot extérieur se tourne vers les années 1990, à la différence du maillot domicile inspiré des années 1970, dévoilé plus tôt avant l’été.

Le film de lancement met en scène de nombreux joueurs des équipes masculine et féminine, ainsi que Jürgen Klopp et Robbie Fowler, tous deux vêtus de la nouvelle veste d’hymne extérieure. L’équipe masculine étrennera ce maillot lors du match contre Leicester City, à l’occasion de la tournée de pré-saison à Singapour, tandis que l’équipe féminine le présentera également lors de ses matchs de pré-saison fin août.

des maillots conçus à partir de bouteilles recyclées

Dans le cadre du programme de durabilité de LFC, The Red Way, le maillot Nike est fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées. Les bouteilles en plastique sont collectées, nettoyées et fondues pour produire un fil de haute qualité, qui est ensuite utilisé dans la fabrication du maillot. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement plus large de Nike en faveur de la durabilité, avec les vêtements de football en tête de file.

Le style du nom et du numéro au dos du maillot s’inspire des panneaux de rue historiques de Liverpool, offrant une touche contemporaine. Le produit est imprimé avec des encres à base d’eau, une option plus respectueuse de l’environnement. Le maillot sera porté lors des compétitions de coupe et des matchs amicaux.