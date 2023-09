OM, PSG, RC Lens, OL: Les budgets des clubs de Ligue 1 sur EA Sports FC 24

Des budgets inégaux en Ligue 1 sur la plateforme EA Sports FC 24.

A une poignée de jours de la sortie officielle du jeu dans le commerce – annoncée pour le vendredi 29 septembre – les éléments du jeu se dévoilent peu à peu. Voilà pour la Ligue 1, les budgets transferts des 18 clubs de l’élite sur la plateforme EA Sports FC 24 de l’éditeur Electronic Arts. Avec des écarts énormes entre le plus élevé qu’est celui du Paris Saint-Germain à 264,74 millions d’euros et le plus mesuré, pour le promu Le Havre, à 8,84 millions.

Trente le différentiel de budgets du PSG et du HAC sur EA Sports FC 24

Entre les deux, le différentiel est de 30 sachant que le budget donné aux Normands est particulièrement étriqué puisque inférieur à ceux de quatre clubs de la Ligue 2 que sont les Girondins de Bordeaux, l’AS Saint-Etienne, Angers SCO et l’ESTAC Troyes. C’est le seul club de l’élite dans ce cas. Autre particularité qui tranche avec la réalité économique du club, l’Olympique Lyonnais a le deuxième budget de transferts le plus épais sur EA FC 24, alors que cet été, la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) l’a contraint à l’encadrement des indemnités de transferts et de la masse salariale.

L’OM et le Stade Rennais sont les plus proches de la moyenne de la Ligue 1

Au total, les 18 clubs de la Ligue 1 cumulent 680,84 millions d’euros de budgets soit une moyenne à plus de 37 millions d’euros, entre celui de l’Olympique de Marseille à 49,26 millions d’euros et du Stade Rennais à 32,2 millions d’euros.

Les budgets des clubs de Ligue 1 sur EA Sports FC 24

Paris Saint-Germain = 264,74 M€

Olympique Lyonnais = 58,5 2M€

AS Monaco = 53,12 M€

Olympique de Marseille = 49,26 M€

Stade Rennais FC = 32,2 M€

OGC Nice = 31,25 M€

LOSC Lille = 25,55 M€

RC Lens = 25,15 M€

FC Nantes = 18,71 M€

Stade de Reims = 17,38 M€

RC Strasbourg Alsace = 17,17 M€

Montpellier = 16,27 M€

FC Lorient = 14,24 M€

Toulouse FC = 14,06 M€

Stade Brestois 29 = 13,08 M€

Clermont Foot = 10,85 M€

FC Metz = 10,47 M€

Le Havre AC = 8,84 M€