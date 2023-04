Les 10 gardiens les mieux payés de la Ligue 1 en 2023

Un champion du monde, quelques internationaux et beaucoup d’expérience chez les gardiens les mieux payés de la Ligue 1.

Derniers remparts de leurs équipes, les gardiens de but ont vu leur rôle évoluer depuis une dizaine d’années. Fini l’époque où les entraîneurs ne demandaient à leur portier que d’arrêter les ballons, il faut désormais aussi relancer proprement, faisant d’eux la première rampe de lancement d’une attaque construite. Cette évolution, qui accroît leur importance au sein d’une équipe et par conséquent leurs émoluments, a évidemment touché la Ligue 1. Coup d’œil sur les 10 gardiens les mieux payés du championnat de France en 2023, selon les chiffres de l’Équipe.

Gianluigi Donnarumma, gardien le mieux payé de la Ligue 1

Au sein de l’élite football français, lorsque la question est d’ordre financier, le PSG n’est jamais bien loin, dominant assez largement ses adversaires. C’est encore le cas cette fois-ci, puisque Gianluigi Donnarumma est le gardien le mieux rémunéré dans le championnat de France, avec un salaire de 916 000 euros brut mensuels, soit 10,992 millions d’euros par an. Ses revenus lui permettent de se classer à la septième place parmi l’ensemble des joueurs les mieux payés de la Ligue 1. À lui seul, le géant italien gagne plus que cinq de ses dix homologues, se situant entre la dixième place et la sixième place de ce top 10.

Alexander Nübel, derrière Donnarumma

Prêté par le Bayern Munich à l’AS Monaco pour la deuxième saison de suite, Alexander Nübel ne réalise pas une grande saison 2022-2023. À rebours de ce qu’il perçoit chaque mois, soit 400 000 euros brut, ce qui correspond à 4,8 millions d’euros à l’année, faisant du portier allemand le deuxième gardien le mieux payé de Ligue 1. Toutefois, faut-il préciser que le club du Rocher ne paye que 50% de ses émoluments, l’autre moitié étant pris en charge par le champion d’Allemagne en titre. Autrement dit, l’ASM lui verse 2,4 millions d’euros par an.

10. Matz Sels (RC Strasbourg) = 1,56 M€

7. Paul Bernardoni (Angers SCO) = 1,8 M€

7. Benjamin Lecomte (Montpellier) = 1,8 M€

7. Alban Lafont (FC Nantes) = 1,8 M€

6. Steve Mandanda (Stade Rennais) = 2,28 M€

4. Pau Lopez (OM) = 3,24 M€

4. Kasper Schmeichel (OGC Nice) = 3,24 M€

3. Anthony Lopes (OL) = 3,6 M€

2. Alexander Nübel* (AS Monaco) = 4,8 M€

1. Gianluigi Donnarumma (PSG) = 10,992 M€

*Prêté par le Bayern, 50% de son salaire est pris en charge par le club allemand