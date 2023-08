Le transfert de Lucas Paqueta remis en cause pour des paris sportifs ?

Le possible transfert de Lucas Paqueta vers Manchester City semble être en suspens en raison de préoccupations liées à une enquête sur les paris sportifs menée par la FIFA et la FA (Fédération Anglaise de Football). Selon Sky Sports, une enquête à son sujet porterait sur des paris effectués au Brésil, qui ne concernerait pas directement le joueur lui-même. Aucune trace de paris n’aurait été consignée sur ses relevés bancaires.

L’accord proche de 100 millions d’euros pour le transfert du milieu offensifs brésilien vers Manchester City était presque finalisé et pourrait toujours avoir lieu si ce problème est rapidement résolu. L’issue de cette enquête reste à voir et pourrait avoir des répercussions sur le prochain mouvement du joueur qui, pour sa part, resterait concentré et disponible pour jouer pour West Ham.

Man City move for Lucas Paqueta is on hold because of concerns surrounding a FIFA / FA betting investigation. Player is surprised and shocked. Investigation is believed to be about bets that were placed in Brazil, not by him. No bets on his bank statements. £80m deal to City had…

— Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) August 18, 2023