Le Real Madrid prolonge un sponsor de 25 ans

Real Madrid et Sanitas ensemble pour au moins 25 ans.

Le Real Madrid aimante les sponsors qui se pressent nombreux aux portes du club de foot le plus titré du Vieux Continent. Ça n’empêche pas la Maison Blanche d’être fidèle avec certains de ses partenaires, le prouve la prolongation de son contrat avec Sanitas, pour trois saisons de plus, jusqu’en 2027.

Sanitas et le Real Madrid ensemble jusqu’en 2027

Sanitas est entreprise de santé qui a la charge d’assurer les services médicaux pour les équipes de football et de basket du club. Ce partenariat, axé sur la performance et l’innovation, permet au club de bénéficier des dernières avancées en matière de médecine sportive et d’outils de diagnostic, ainsi que des services numériques de Blua, une plateforme dédiée à la santé connectée.

« Cet accord est spécial car, à son terme, nous célébrerons 25 ans d’une collaboration historique », commente le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, Emilio Butragueño. « La fidélité que cet engagement reflète est essentielle pour nous ». Iñaki Peralta, le directeur général de Sanitas, quant à lui, a mis l’accent sur les valeurs communes que les deux entités partagent, notamment « l’effort, l’esprit sportif et l’excellence. »

Un accord qui s’étend aussi aux fondations des deux partenaires

L’accord s’étend aussi aux fondations des deux marques partenaires, pour rendre le sport plus inclusif chez les enfants et les jeunes en situation de handicap.