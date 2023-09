Le Real Madrid partage des images spectaculaires du nouveau Bernabeu à 800 M€

Bientôt la fin des travaux de rénovation du stade Santiago-Bernabeu du Real Madrid.

Le Real Madrid a partagé de nouvelles images spectaculaires de la rénovation en cours du stade Santiago-Bernabeu, avec des séquences de drone époustouflantes publiées sur leurs comptes de médias sociaux. L’ambitieuse rénovation de la célèbre enceinte du collectif merengue, qui remonte à 2019, est estimée à 800 millions d’euros et vise à moderniser cet emblématique stade.

Des images de drones du futur stade Bernabeu du Real Madrid

Bien que le processus ait connu des retards, le stade a dévoilé son nouveau toit et sa nouvelle pelouse lors de leur victoire 2-1 contre Getafe samedi, lors de leur premier match à domicile de la saison. Avant la rencontre, le Real Madrid a partagé une vidéo montrant des images de drone à l’extérieur et à l’intérieur du stade. Parmi les caractéristiques notables figurent le nouveau toit, une terrasse entourant le stade à son niveau le plus élevé, qui offrira aux spectateurs une expérience d’hospitalité de pointe, ainsi que la nouvelle pelouse. Le stade du Real Madrid comprend également une nouvelle architecture futuriste pour le mettre au goût du jour.

La date de fin des travaux repoussées à cette année 2023

L’ambitieuse date limite initiale de 2022 est passée et les travaux de construction, supervisés par le président du club, Florentino Perez, se sont prolongés jusqu’à cet été. L’année dernière, Madrid a signé un accord avec Legends et Sixth Street, confiant l’exploitation du stade à l’entreprise pendant 20 ans, rapportant 360 millions d’euros. À l’avenir, le club recevra 70 % des recettes du stade et estime que les revenus liés à l’utilisation de l’enceinte augmenteront de 150 millions d’euros par an.

En juillet, il a été rapporté que les travaux seraient terminés en septembre ou octobre de cette année, avec une ouverture officielle prévue pour la trêve hivernale en décembre.