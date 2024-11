Le LOSC recrute l’IA de ScorePlay

Le LOSC s’adjoint les services de ScorePlay pour l’aider dans la production de son contenu.

Le LOSC franchit une nouvelle étape dans sa transformation numérique en s’associant à ScorePlay, spécialiste de la gestion des contenus médias par intelligence artificielle. Ce partenariat annoncé à l’aube du 80e anniversaire du club, vise à optimiser la gestion et l’exploitation de l’ensemble des ressources médias des Dogues.

Une plateforme pour stimuler les contenus du LOSC

La solution retenue par le LOSC permet de centraliser et d’indexer automatiquement tous les contenus du club : photos, vidéos, designs et événements en direct. Cette plateforme couvre l’ensemble des équipes, de la section professionnelle jusqu’au centre de formation, tout en préservant les archives historiques du club.

ScorePlay étend ses collaborations dans le sport

Parmi les fonctionnalités clés, ScorePlay propose l’ingestion en direct des matches de l’équipe première avec un référencement automatique des actions (buts, passes décisives, fautes). L’outil intègre également des capacités d’édition vidéo avancées via Adobe Premiere Pro et une application mobile dédiée aux athlètes pour faciliter le partage de contenus. ScorePlay collabore déjà avec plus de 180 organisations sportives à travers le monde.