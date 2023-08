L’AS Monaco recrute un habilleur officiel pour deux ans

L’AS Monaco et le groupe Vicomte A. se sont unis pour deux ans.

L’AS Monaco et Vicomte A. ont annoncé un partenariat pour les deux prochaines saisons, jusqu’au terme de la saison 2024-2025. La marque française de prêt-à-porter « casual chic » devient ainsi l’habilleur officiel du club de la Principauté. Vicomte A. fournira l’ensemble des joueurs, dirigeants et collaborateurs de l’AS Monaco.

Vicomte A. (re)devient l’habilleur officiel de l’AS Monaco

« Nous sommes très heureux et fiers de nous associer à un Club tel que l’AS Monaco avec qui nous étions déjà partenaires il y a 5 ans », rappelle Pierre-Louis Le Faou, Président d’Allure Saint-Honoré, la maison mère de Vicomte A. « Cette nouvelle opportunité de collaboration avec le Club est une marque de reconnaissance qui nous touche profondément. Vicomte A. participe chaque année, au côté de marques prestigieuses, à de grands évènements tels : Le Mans Classic, le Tour Auto, le Longines Athina Onassis Horse Show et il y a quelques années le Rolex Paris Master. L’association avec l’AS Monaco offre à notre marque une opportunité supplémentaire unique : celle d’être associée par une communication régulière tout au long de la saison à une communauté internationale exceptionnelle. »

« Nous sommes ravis d’écrire un nouveau chapitre avec Vicomte A., une marque audacieuse et dynamique », poursuit Thibaut Chatelard, Directeur Marketing & Revenus de l’AS Monaco. « A travers sa créativité et son sens de l’adaptation, deux valeurs dans lesquelles nous nous retrouvons, Vicomte A. réussit à allier développement et fidélité à son ADN. Nous sommes impatients de débuter cette collaboration à l’aube de cette nouvelle saison qui s’annonce passionnante. »

Une collection capsule et de la visibilité au stade Louis II

Autrement que d’habiller le collectif monégasque, la marque développera également une collection capsule dédiée et bénéficiera de visibilité au Stade Louis-II, ainsi que sur les différentes plateformes de communication du Club. Du contenu exclusif sera également produit aux côtés des joueurs Rouge & Blanc.