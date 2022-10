La « Patmobile » d’Evra, un bolide musclé à 200 000€

Patrice Evra a profité de Halloween pour sortir ses plus beaux artifices. – @patrice.evra

Déjà qu’il s’en amuse sans autre motif calendaire, alors quand vient Halloween, Patrice Evra associe l’événement à son bolide préféré et qui colle on ne peut mieux, à son déguisement de Batman, choisi pour l’occasion. Sa « Patmobile », l’ancien footballeur l’a depuis quelques années et ce n’est pas n’importe quel modèle ; il est iconique de l’un des plus gros constructeurs au monde.

La « Patmobile » pour fêter Halloween

C’est une Mercedes, d’un modèle SLS AMG. Elle rend hommage la 300 SL des années 1950, qui avait révolutionné l’esthétique automobile, avec ses portes qui se déploient comme les ailes d’un papillon. Cette version revisitée est un monstre de puissance, avec sous le capot, un moteur V8 de presque 600 chevaux, qui autorise des performances folles : un 0 à 1000 km/h en moins de 4 secondes et une vitesse maximale qui flirte avec les 330 km/h.

Patrice Evra « love » sa Mercedes SLS AMG

Il vaut aujourd’hui compter plus ou moins 200 000 euros, selon les configurations, pour s’offrir sur le marché, cette voiture de prestige, produite jusqu’en 2014. Celle de Patrice Evra est noire, avec l’intérieur rouge. Il l’avait anciennement customisé avec des lignes extérieures et les jantes d’une même rappel de rouge.