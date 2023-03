Kevin de Bruyne nouveau capitaine de la Belgique… et de McDonald’s

Grosse actualité autour de Kev in de Bruyne, nouvelle tête d’affiche de la Belgique et de la marque McDonald.

Après la retraite internationale d’Eden Hazard, Kevin De Bruyne a hérité du brassard de capitaine de la Belgique. Outre l’actualité footballistique, le milieu de terrain de Manchester City est également sur le devant de la scène, puisqu’il est devenu le nouvel ambassadeur de McDonald’s (un partenariat territorial pour le Plat pays). Et là aussi, à la suite de Hazard. Quelques heures après cette annonce, il a partagé le premier clip commercial sur son compte Instagram.

Kevin De Bruyne signe avec McDonald’s

Dans celui-ci, il apparaît à bord de sa voiture, avec sa compagne Michel Lacroix, en train de faire la queue avant de commander leur repas. L’employé chargé de le diriger vers le “Drive” n’en croit pas ses yeux lorsqu’il aperçoit le numéro 7 des Diables Rouges. En devenant égérie de la chaîne de fast food américaine, Kevin De Bruyne et sa compagne sont également les parrains du Fonds Ronald McDonald, organisation caritative aidant les enfants hospitalisés à rester avec leur famille.

De Bruyne a d’autres sponsors

« C’est très gratifiant d’utiliser ma plate-forme pour le bien et de travailler avec des marques qui sont alignées, ce qui me permet de m’associer beaucoup plus facilement avec elles car nous avons un objectif commun. L’équipe de Roc Nation Sports International (l’agence fondée par le rappeur Jay Z qui gère les droits de son image, ndlr) l’a compris, et quand McDonald’s a été amené à la table; C’était une connexion instantanée », a-t-il confié à SportsProMédia. Outre ce partenariat, la star belge est aussi l’ambassadeur de Nike, EA, l’opérateur Orange, et de la plateforme de cryptomonnaie Phemex.