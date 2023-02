Juventus – Nantes: Audience de gala pour la soirée à la TV

La cinquième audience de la soirée à la télé, que le match Juventus – FC Nantes, sur W9.

C’était l’une des affiches de ces seizièmes de finale de la Ligue Europa, et elle a tenu toutes ses promesses. Diffusé ce jeudi soir, en prime time, sur W9, qui retransmet une rencontre d’un club français lors de chaque tour de la compétition, le match Juventus – Nantes a enregistré une belle audience selon les chiffres de Médiamétrie.

Un Juventus – Nantes suivi par 1,41 million de téléspectateurs

La rencontre, qui s’est soldée par un score nul 1-1 entre les hommes d’Antoine Kombouaré et ceux de Massimiliano Allegri, a réuni 1,41 million de fans de football devant leur écran. Ce seizième de finale d’Europa League a réalisé 7,1% de parts d’audience sur les quatre ans et plus, et 5,5% sur la ménagère (Femme responsable des achats) de moins de 50 ans.

Juventus – Nantes, cinquième programme le plus suivi de la soirée

Un score qui permet à la W9 de se classer cinquième meilleure audience de la soirée, derrière TF1 et sa série Balthazar (4,66 M), France 3 et le téléfilm « Les murs du souvenir » (2,52 M), France 2 et son magazine Envoyé Spécial (2,27 M) et M6, avec la nouvelle saison de Pékin Express, qui a réuni 2,13 millions de téléspectateurs.