Jürgen Klopp. Combien va-t-il gagner chez Red Bull ?

Jürgen Klopp a réduit de plus de moitié son salaire pour s’engager avec Red Bull, mais le job sera sujet à moins de pression.

En même temps que son futur et nouvel employeur Red Bull, Jürgen Klopp a officialisé cette semaine son retour dans la vie professionnelle. Au repos depuis la fin du mois de juin et son départ des Reds de Liverpool qu’il entraînait, l’Allemand va reprendre du service dans un rôle de directeur du football pour le groupe autrichien.

Jürgen Klopp reprend du service chez Red Bull

Klopp prendra ses fonctions au 1er janvier qui arrive, il dirigera et supervisera les clubs associés au géant de la boisson énergisante, en particulier le RB Leipzig en Allemagne et le RB Salzbourg en Autriche, où la marque est un actionnaire premium, mais aussi le futur entrant, le Paris FC (Red Bull prenant 15% du capital du club).

Un salaire plus de deux fois inférieur à celui du Liverpool FC

Pour ce rôle, moins exposé médiatiquement et d’apparence beaucoup moins stressant, le technicien de 57 ans gagnera deux fois moins et plus qu’avec le club de la Mersey qu’il a quitté un an avant la fin de son contrat. A Liverpool, son salaire avoisinait les 20 millions d’euros annuels. Avec Red Bull, il sera de huit à onze millions d’euros par an, d’après les données publiés par le média allemand, Bild.