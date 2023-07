Haaland devant Mbappé, les 5 ventes les plus chères de l’historie de Sorare

Plus de 400 000€ pour une carte NFT Sorare de Kylian Mbappé.

La plateforme Sorare, spécialisée dans les NFT (jetons non fongibles), a enregistré des ventes record lors de l’explosion du marché en 2021. La palme revient au joueur norvégien Erling Haaland, dont la carte s’est vendue à plus de 600 000 euros, selon un classement établi par le site Cryptonaute. Il détient toujours ce record devant son désormais meilleur rival, l’attaquant français, Kylian Mbappé.

Halaand a le record, Mbappé le talonne en tant qu’ambassadeur et investisseur de Sorare

Le joueur du PSG est largement concerné par Sorare étant à la fois un ambassadeur et un investisseur de la marque. En 2021-2022, son NFT s’est vendu 153 ETH où l’équivalent de 416 000 euros, à ce moment-là. Le joueur s’en était d’ailleurs félicité publiquement sur ses réseaux sociaux. Globalement, le classement des ventes les plus chères sur Sorare est dominé par les joueurs offensifs, à l’exception de Joshua Kimmich, un milieu de terrain du Bayern Munich.

Sorare a connu une forte expansion en 2021 en raison de l’engouement pour les NFT

Les cartes NFT de Sorare sont des jetons non fongibles qui représentent des joueurs de football. Elles peuvent être achetées, vendues ou échangées sur la plateforme. Les cartes sont classées en fonction de leur rareté, et les cartes les plus rares sont les plus chères. La popularité des cartes NFT Sorare a explosé en 2021, en raison de l’engouement pour les NFT et du succès de la plateforme. Sorare compte désormais plus de 1 million d’utilisateurs dans le monde entier.

Les cartes NFT Sorare sont une nouvelle forme d’investissement qui attire de plus en plus d’investisseurs. Les plus rares peuvent rapporter des sommes importantes, mais les prix des cartes peuvent fluctuer fortement.

Le top 5 des ventes les plus chères de l’histoire de Sorare

Erling Haaland (Norvège, Borussia Dortmund) – 610 000 €

Kylian Mbappé (France, Paris Saint-Germain) – 416 000 €

Cristiano Ronaldo (Portugal, Manchester United) – 356 000 €

Vinicius Jr (Brésil, Real Madrid) – 330 000 €

Joshua Kimmich (Allemagne, Bayern Munich) – 280 000 €