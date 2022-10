Franck Ribéry et Nike, retour sur leurs réclames les plus marquantes

Franck Ribéry aura été accompagné dans sa carrière par Nike. Les deux ont signés des campagnes commerciales devenues mémorables.

Franck Ribéry n’a pas eu, commercialement parlant, le niveau de sponsors que son talent lui autorisait. A part Nike, dont il fut l’une des principales têtes d’affiches du football, à ses plus belles heures sous le maillot du Bayern. Ensemble, l’équipementier américain et l’international français ont signé de nombreuses campagnes promotionnelles, dont certaines sont restées cultes.

A commencer par le film ultra chiadé, « Write the futur », présenté en 2010, en marge de la coupe du monde. Ribéry partage l’affiche avec un casting de stars de stars – Drogba, Canavaro, Ronaldinho, CR7… -, mais aussi Wayne Rooney, qui le met au défi. La marque produira en marge, plusieurs films individuels, dont un avec l’ex de l’OM mis à l’avant.

Un peu avant ce Mondial sud africain, la Virgule s’appuyait sur son joueur pour le déploiement d’une nouvelle collection, autour du slogan : « Fais la diff’. Une trentaine de secondes qui montrent un Ribéry en plein jogging dans les bois, tombant de face avec un cerf…

Enfin, ce qui restera pour nous comme la séquence la plus hilarante, autant que réussie, entre Nike et Ribéry. Elle inclut l’Italien Luca Toni au casting et elle a pour décor l’Allianz Arena du Bayern Munich, où les deux attaquants ont évolué. Sur fond de taquineries, l’humour est partout présent. Le talent également.

En bonus, Franck Ribéry en mode « fous du volant », pour la promo de ses roses Mercurial