A combien s’élève la fortune de Franck Ribéry ?

Franck Ribéry peut savourer une carrière de sportif accompli, qui s’achève à 37 ans.

Rattrapé par son corps, Franck Ribéry va définitivement ranger ses crampons. A 39 ans, l’ailier de l’US Salernitana ne devrait pas aller au bout de cet exercice en cours, selon la presse italienne, il pourrait annoncer dans les prochaines heures, la fin de sa carrière. Riche de titres et par ricochet d’argent. C’est que Ribéry n’est pas un joueur « conventionnel », à l’instar de son parcours qui l’a vu débuter de la base du football amateur jusqu’à flirter avec le titre suprême de Ballon d’or, troisième qu’il fut en 2013.

Jusqu’à 1M€ brut mensuels gagnés avec le Bayern Munich

Au commencement de sa carrière, Franck Ribéry a débuté au FC Boulogne, en CFA, contre un salaire modeste d’une centaine d’euros par mois. Loin encore de la réussite à venir, quand il a fréquenté tour à tour, le FC Metz, le Galatasaray, l’OM puis le Bayern Munich, pour point culminant de sa carrière. Avec le collectif bavarois, il a gagné jusqu’à 1 millions d’euros brut mensuels, en part fixe de salaire.

Un footballeur doué mais boudé des annonceurs

Bonus associés et sponsoring en plus, Franck Ribéry approchait la quinzaine de millions d’euros annuels, à ses plus belles heures sous le maillot du Bayern Munich. Personnage attachant pour les uns, clivants pour les autres, Franck Ribéry a manqué d’opportunités commerciales, à la hauteur de son talent ballon au pied. Au cours de ses années de professionnalisme, il a surtout pu compter sur le soutien de Nike. Il était de la génération des Bleus au Mondial 2010 et de l’affaire Knysna qui a largement entamé l’image des joueurs de Domenech.

Dernier contrat avec Salernitana résilié avant la fin

A Salerne, Franck Ribéry s’est installé en 2021, en réduisant son salaire, à 1,5 millions d’euros net par an. Amateur de belles cylindrées, l’ailier français a eu quelques modèles singuliers, comme sa Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder d’une pas banale couleur vert pomme, sinon sa féroce Audi RS6 Mansory de 730 chevaux, noire avec sa bande orange traversante, ou encore son SUV Urus bicolore, en noir et blanc. A Munich, lui et sa famille vivaient dans une belle demeure à la façade blanche que le footballeur et son épouse ont vendu, il y a quelques années.

Franck Ribéry a fait fortune grâce au football

Franck Ribéry quitte le monde du football avec le sentiment du devoir accompli et sans la crainte du futur, car sa fortune est conséquente, estimée à près de 70 millions d’euros. De quoi penser sereinement l’avenir et profiter à sa guise, d’un repos somme toute mérité.