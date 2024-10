Ex OM : Le salaire que Gérone offre à Balotelli pour le recruter

Direction Gérone pour Mario Balotelli ?

Dans un contexte d’urgence, le Genoa s’apprête à offrir une nouvelle chance à l’enfant terrible du football italien. Mario Balotelli, 34 ans, va rejoindre le club génois en tant que joueur libre, une signature qui intervient alors que l’équipe fait face à une cascade de blessures dans son secteur offensif.

Le club rossoblù, confronté aux indisponibilités simultanées de Retegui, Vitinha, Messias et Ekuban, a dû se résoudre à une solution d’urgence. L’ancien international italien, ex joueur de l’OGC Nice et de l’OM en Ligue 1, passera sa visite médicale aujourd’hui, préalable à la signature d’un contrat particulièrement encadré. En effet, le Genoa s’est réservé la possibilité de rompre l’engagement dès janvier, au retour de ses blessés tel que le rapporte le média AS.

Un salaire évolutif et une clause de sortie pour Balotelli et Gérone

Pour Balotelli, qui sort d’une saison en Turquie où il a inscrit 7 buts en 16 matches avec l’Adana Demirspor, l’enjeu est crucial. Le joueur devra faire ses preuves en seulement un mois et demi pour convaincre ses dirigeants de le conserver jusqu’à la fin de la saison. À la clé, un salaire d’environ 500 000 euros bruts, conditionné à ses performances.

Alberto Gilardino, l’entraîneur génois et ancien attaquant de renom, se montre confiant : « Mario est exactement le joueur qu’il nous faut. Je le connais, et son parcours parle pour lui. Il a la motivation et la flamme nécessaires pour réussir. » Une confiance qui pourrait s’avérer décisive pour celui qui a déjà porté les maillots de l’Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nice, Marseille, Brescia, Monza et Sion.

Cette signature représente peut-être la dernière opportunité pour « Super Mario » de prouver qu’il peut encore être décisif au plus haut niveau, lui dont le talent prometteur n’a jamais pleinement éclos malgré une carrière déjà riche de douze clubs professionnels.