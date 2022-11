FCGB: Vers un retour de Betclic aux Girondins de Bordeaux

Visible sur les maillots de la Coupe de France, le bookmaker Betclic. Et bientôt plus, avec les Girondins de Bordeaux…

[Info Sportune] Puisque le temps panse les plaies et apaise les déceptions, les retrouvailles sont devenues possibles. Entre le club des Girondins de Bordeaux et le bookmaker Betclic, il y a du rabibochage dans l’air et l’ambition d’une nouvelle association commune. Pendant deux ans, à compter de la saison 2019-2020, la deuxième s’est affichée au dos des maillots des joueurs, du club au scapulaire. Et il était alors question de prolonger le deal, d’un bail supplémentaire.

Les Girondins avaient choisi Winamax, avant de le regretter

Sauf qu’entre temps, le board du FCGB s’est rapproché de la marque concurrente Winamax, devenue au commencement de l’exercice 2021-2022, le sponsor majeur sur les tuniques du club. Six mois et des attaques acides des communicants de l’opérateur, plus tard, le contrat était rompu avant son terme, sur décision des dirigeants girondins. Qui, depuis, ont fait amende honorable pour tenter de renouer les liens avec leur plus vieux partenaire.

Betclic a son siège à Bordeaux et soutient les clubs de sa proche région

Or Betclic a son siège à Bordeaux et le groupe est partenaire des principaux clubs sportifs locaux, dont l’UBB, le cousin du XV en Top 14. L’idée de rejoindre les Girondins fait sens, elle est à l’étude, selon les modalités d’un accord qui reste à finaliser. Hors championnat de France de Ligue 2, le bookmaker a déjà pour lui l’espace à l’avant des maillots des matchs de la Coupe de France, en tant que partenaire de la FFF. Depuis la rupture du contrat précédent, le FCGB n’a plus de sponsor majeur sur son maillot. Il a récemment recruté le groupe Vital, pour s’afficher sur la pocket gauche.