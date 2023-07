FC Nantes: Après le domicile, le maillot extérieur des Canaris dévoilé

Au tour du maillot extérieur du FC Nantes de se dévoiler.

Dans la foulée du domicile révélé en même temps, le FC Nantes a dévoilé son maillot extérieur pour la saison 2023-2024. Il est blanc, avec un col polo jaune et des poignets de manches jaunes. Le dos et les manches sont ornés de motifs d’hermine en relief, ton sur ton, symbole du club et de l’histoire de la ville. L’étiquette intérieure du col est identique à celle du maillot domicile et huit étoiles vertes sont brodées à l’arrière du col.

A dominante de blanc le maillot extérieur 2023-2024 du FC Nantes

Le logo Macron et l’insigne du club, également en vert, sont imprimés en silicone sur la poitrine. Le short est blanc et les chaussettes sont également blanches, mais avec de fines bandes vertes autour du milieu et deux bandes jaunes et vertes sur le dessus. Ce maillot a été conçu pour être durable et respectueux de l’environnement. Il est fabriqué à partir de polyester entièrement recyclé, certifié selon la norme Global Recycled Standard. Le maillot est également léger et respirant, grâce aux technologies Eco Softlock et inserts Eco Mesh.

Comme le modèle domicile, à dominante de jaune teinté de vert, le nouveau maillot extérieur du FC Nantes sera disponible à la vente dès ce vendredi 15 mars