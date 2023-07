FC Nantes: Le maillot domicile 2023-2024 est sorti

A dominante de jaune teinté de vert le nouveau maillot domicile du FC Nantes.

Le FC Nantes a dévoilé ce jeudi son nouveau maillot domicile pour la saison 2023-2024. Le maillot est jaune, avec un col polo vert et des poignets de manches jaunes. L’écusson du club et le logo de l’équipementier Macron sont imprimés en silicone sur la poitrine. Huit étoiles brodées sur la nuque représentent les huit titres de champion de France remportés par le club.

Maillot jaune et vert, short et chaussettes jaunes pour le FC Nantes à domicile

L’ensemble du maillot est recouvert de fines bandes verticales gaufrées, ton sur ton. Le short est jaune avec des cordons verts et les chaussettes, également jaunes, ont une bande verte avec une bande jaune sur le dessus. Cette tunique a été conçue pour être durable et respectueux de l’environnement. Il est fabriqué à partir de polyester entièrement recyclé, certifié selon la norme Global Recycled Standard. Le maillot est également léger et respirant, grâce aux technologies Eco Softlock et inserts Eco Mesh.

Le nouveau maillot domicile du FC Nantes sera disponible à la vente dès ce vendredi 15 mars sur le site officiel du club et dans les boutiques officielles.