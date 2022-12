FC Lorient: Qui vend le plus de maillots à son nom chez les Merlus cette saison 2022-23 ?

Né et formé à Lorient, Enzo Le Fée (n°10, de dos) est l’un des chouchous du Moustoir.

A n’en pas douter, il y aura des maillots du FC Lorient aux pieds du sapin à Noël, chez les fans des Merlus. Il n’est même pas sûr que toutes les demandes soient satisfaites, tant elles ont cette saison 2022-2023, augmenté sur la précédente. Et toutes les autres ou presque, tel que l’expliquait à Sportune, le directeur du développement au FC Lorient, Emmanuel Robert.

Un maillot sur deux vendus par le FC Lorient son d’un modèle domicile

Soutenues par le changement d’équipementier (de Kappa à Umbro) et les performances enregistrées en championnat, par les hommes de Régis Le Bris, les ventes de maillots portent pour majorité sur le modèle domicile, orange et noir, avec l’historique damier revisité. Une tunique sur deux achetée est d’une version « home », c’est succès d’estime auprès des suiveurs du FCL. Le reste est au quart environ, de la version third (couleur crème, à motif multicolores), 20% de l’extérieur (noir « sur ton de vagues déferlantes ») et le reste, des maillots des gardiens.

Le Fée, Moffi et Abergel ont les faveurs des fans sur les tuniques achetées

Ils s’achètent dans les espaces officiels physiques du FC Lorient, dans la boutique du centre ville et celle du stade, ouverte les jours de matchs. Mais principalement online, depuis le site du club. Côté flocages les plus réclamés des fans sont « d’une manière générale les offensifs ». Au premier rang desquels, le buteur maison, Terem Moffi. Mais c’est à Lorient sans compter sur le local, Enzo Le Fée « en qui les supporters se retrouvent ». « Nous sommes un club formateur, cette année plus que jamais, nous avons des joueurs du centre de formation dans l’équipe type », rappelle Emmanuel Robert. A ces deux-là s’ajoutent le « capi » et milieu de terrain, Laurent Abergel, de retour sur le rectangle vert après une vilaine fracture de l’avant-bras droit, au cours du match disputé au voisin Stade Brestois.