De Monaco au PSG, l’évolution du salaire de Mbappé en carrière

Comment Kylian Mbappé est devenu en quelques années le footballeur le plus bankable du monde.

Où comment Kylian Mbappé est passé, en une poignée d’années seulement, du statut de gamin de Bondy bourré de talent et de promesses, à capitaine et leader de la France, doublé de l’étiquette de footballeur le mieux payé de la planète. L’histoire, on la connait, depuis son éclosion sur le Rocher princier, depuis l’AS Monaco, jusqu’à la confirmation avec le Paris Saint-Germain et les Bleus de France. Cette trajectoire singulière et fulgurante, les chiffres de l’évolution de son salaire en carrière la résume.

Un premier contrat pro signé à 16 ans avec l’AS Monaco

A 14 ans, Kylian Mbappé a signé un premier contrat aspirant, à l’époque déjà avec une prime à la signature plus important qu’à l’ordinaire. Deux ans plus tard, tout s’accélère, l’attaquant paraphera au mois de mars 2016, son premier contrat professionnel. Le journal L’Equipe rapporte alors qu’il est évolutif, payé 1 millions brut la première saison, puis 1,2 M€ et 1,4 M€ les suivantes… Le jeune homme n’ira pas jusque-là, avant de toucher au Graal individuel, en Russie avec les Bleus, il rejoint le PSG en 2017, dans le cadre d’un prêt payant avec option d’achat obligatoire.

Kylian Mbappé a rejoint le PSG en 2017

Son premier exercice lui sera payé à l’équivalence de 18 millions brut, hors bonus. Il franchira les suivants la barre symbolique des plus de 20 millions de salaires annuels ; un seuil alors rarement atteint dans le football. Depuis, sa marche triomphale s’est encore accélérée. En dépit des échecs à gagner la C1 avec le PSG, son dernier Mondial a renforcé son positionnement de star planétaire. Avant cela déjà, il a pu, s’il en était seulement besoin, mesurer à quel point il était important quand il a négocié tout à la fois avec le PSG et le Real Madrid, son futur en club.

6 M€ brut mensuels avec le PSG, c’est inédit dans le sport collectif

Le 22 mai 2022 a rendu son dernier dénouement à ce sujet, avec la signature d’un nouveau contrat inédit dans l’histoire du sport collectif, à 6 millions d’euros brut la saison (moins les primes), jusqu’en 2025. A 24 ans, Mbappé n’en a pas fini de marquer l’histoire sportive, économique ou même sociale, de sa discipline.