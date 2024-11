OL. Les clinquantes voitures des joueurs de l’Olympique Lyonnais

De bien belles cylindrées sur le parking de l’Olympique Lyonnais.

Depuis que Hyundai n’est plus un partenaire majeur du club, notamment présent à l’avant des maillots du collectif professionnel, les joueurs de l’Olympique Lyonnais ne sont plus tenus par obligation de sponsor, à rouler à bord de véhicules de la marque coréenne. Si le club a depuis signé un autre sponsoring avec MG Motor, les Gones se déplacent majoritairement à bord de véhicules plus personnels et pour beaucoup d’un standing supérieur.

Récemment, l’un des membres du collectif de Pierre Sage a reçu une nouvelle livrée de 800 chevaux, une Audi RS6 Johann ABT Signature, produite en série limitée à seulement 66 exemplaires. Au printemps dernier, le Tiktokeur Pics.by.khalil s’est rendu en visite au centre d’entraînement des Gones, à proximité du parking des joueurs de l’équipe fanion.

L’Urus Lamborghini a la cote chez les joueurs de l’OL

Il y a croisé une majorité d’Urus, le SUV signé Lamborghini qui est particulièrement apprécié des footballeurs, en France comme sur les autres terrains d’Europe. Il y a aussi la Ferrari 488 GTB du capitaine Alexandre Lacazette, c’est un modèle qui accompagne le « Général » depuis plusieurs années, déjà à son époque anglaise, quand il portait le maillot d’Arsenal.

Les voitures des joueurs de l’Olympique Lyonnais

Alexandre Lacazette = Ferrari 488 GTB

corentin Tolisso = Bentley Bentayga

Rayan Cherki = Lamborghini Urus

Maxence Caqueret = Lamborghini Urus

Anthony Lopes = Lamborghini Urus