Un joueur de l’OL s’offre cette fusée de 800 chevaux et près de 250 000 €

Sur-vitaminée la nouvelle voiture d’un joueur de l’Olympique Lyonnais.

Un supplément de puissance et de nervosité. Cela pourrait qualifier l’Olympique Lyonnais des dernières semaines, sur le rectangle vert. Mais ici cela évoque le nouveau bolide qu’un joueur du collectif des Gones a récemment reçu à son bénéfice. L’information a été récemment rapportée dans une story Instagram par l’enseigne Centurion Motors.

Une Audi édition spéciale pour un joueur de l’équipe de l’OL

Elle a livré à un joueur de l’OL, sans que son identité ne soit révélée, une Audi RS6 Johann ABT Signature. C’est-à-dire une RS6 encore plus musclée et brutale qu’elle ne l’est déjà de base. Il n’en existe que 64 dans le monde, qui sont une référence à Johann Abt, à l’origine du préparateur automobile éponyme. Celle reçue par le joueur lyonnais est la 55e sur 64.

Cette Audi RS6 Johann ABT développe 800 chevaux, grâce auquel elle absorbe le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et approche une vitesse maximale de 330 km/h. Le prix de cette édition spéciale et revisitée du modèle de la marque aux anneaux approcherait les 250 000 euros ; au double, sinon plus, de la version d’origine. Il en est même une vendue en ligne, avec 1 500 kilomètre, au tarif de 320 000 euros qui se justifie sûrement par son numéro : le 1 sur 64 !