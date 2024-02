Cristiano Ronaldo: Un journal iranien censure les fesses de sa compagne Georgina Rodriguez

La compagne du footballeur Cristiano Ronaldo, le mannequin Georgina Rodriguez, a été la cible involontaire de la censure de son postérieur dans une photo de famille publiée dans un média d’Iran.

La photographie, capturée lors des festivités du 39e anniversaire de Ronaldo, montre Rodriguez dans une robe moulante noire, mais son postérieur a été numériquement modifié pour paraître aussi plat qu’une crêpe dans la version imprimée par le journal Hamshahri, sous le contrôle du gouvernement iranien.

Selon une source proche rapportée par The Sun, Rodriguez, âgée de 30 ans, serait très contrariée par cette altération numérique, étant fière de son corps et de ses courbes. La situation souligne les différences culturelles et les perspectives divergentes sur la représentation des femmes dans certaines parties du monde.

Résidant désormais en Arabie saoudite avec Ronaldo, Rodriguez a adapté son style vestimentaire conformément aux coutumes musulmanes, optant pour des vêtements plus couvrants. En Iran, les femmes sont tenues de porter un voile et des vêtements amples qui couvrent tout sauf les mains et le visage, sous peine de jusqu’à dix ans de prison.

An example of how sick Islamists are when it comes to the female body.

The Iranian regime’s press is censoring the butt of Georgina Rodríguez, Ronaldo’s wife.

They publish a picture in which a large part of her bottom has been amateurishly removed.

This is exactly how sick… pic.twitter.com/M3PPfN0zVh

— Darya Safai MP (@SafaiDarya) February 13, 2024