Cristiano Ronaldo offre une demi-Porsche contre deux numéros de téléphone

Quand Cristiano Ronaldo remercie, il le fait bien!

Comme de nombreux footballeurs, Cristiano Ronaldo aime les voitures et possède un garage bien rempli. Si ses bolides de luxe lui servent à arpenter les routes, elles peuvent être aussi utilisées comme monnaie d’échange. Lors d’un entretien accordé à la chaîne Under The Cosh, Rod Thornley, physiothérapeute de Manchester United, à l’époque de Sir Alex Ferguson, révèle que lors de son premier passage chez les Red Devils, le numéro 7 portugais lui a proposé de lui vendre sa Porsche à moitié prix contre deux numéros de téléphone.

Alors que Cristiano Ronaldo se fait masser par le physio, Rod Thornley, la télé est allumée et les deux hommes regardent X Factor. Au cours de la séance de massage, Cristiano Ronaldo, interloqué en jetant un œil au programme, demande : « Qui est cette fille? Peux-tu m’obtenir son numéro? » Il s’agissait de Dannii Minogue, chanteuse et sœur de Kylie Minogue. Le physiothérapeute parvient à lui trouver son contact. Quelques mois plus tard, bis repetita, le numéro 7 portugais réitère la même demande.

Rod Thornley a revendu la Porsche de Cristiano Ronaldo

Sauf que cette fois-ci il s’agit de Kimberly Wyatt, alors membre du groupe Pussycat Dolls, qui était également présente, dans l’émission X Factor. Suite à cette nouvelle requête, Thornley lui rétorque « Qu’est-ce que j’y gagne ? Je vais obtenir des numéros de femmes pour toi et je n’ai rien en retour. » Cristiano Ronaldo lui propose alors de vendre sa Porsche Carrera décapotable à moitié prix lorsqu’il quittera Manchester United, s’il parvient à lui obtenir le numéro de téléphone. « Si je vais au Real Madrid, je vous vendrai ma voiture à moitié prix. » Le physiothérapeute réussit sa mission. Chose promise, chose due, lors de son départ chez les Merengue, l’international portugais lui vend sa voiture pour 30 000 livres, alors qu’elle est estimée à 60 000 livres. « Le lendemain, je l’ai vendue 60 000 livres (68 000 euros, ndlr). » Une bonne affaire pour Rod Thornley.