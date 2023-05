Cristiano Ronaldo dévoile sa nouvelle montre de saphirs bleus à 860 000€ !

La nouvelle montre qu’hexibe Cristiano Ronaldo approche le million d’euros.

Qui peut prétendre à meilleur sponsor que celui signé par Cristian Ronaldo, en novembre dernier, avec Jacob & Co ? Depuis lors, la société new yorkaise de création de bijoux et montres de luxe fournit CR7 qui, en contrepartie, en fait la promotion. Il y a pire que de recevoir et porter des montres valorisées à plusieurs centaines, voire en million d’euros. Ou d’avoir une propre collection de montres à son effigie.

Plus de 42 carats de saphirs bleus au poignet de Cristiano Ronaldo

Là encore, CR7 se révèle sur les réseaux sociaux, avec un garde temps d’exception. Après les vertes tsavorites, de la montre portée pour son transfert à Al-Nassr, en hommage aux couleurs du drapeau de l’Arabie Saoudite, la nouvelle est toute du bleu des saphirs incorporés. Elle en compte 424 taillés en baguettes, pour un total de 42,35 carats, plus un bleu taille rose de 1 carat.

18 exemplaires et un prix fixe de 920 000 dollars

De la collection Caviar Flying Tourbillon, Jacob & Co, cette montre d’exception n’existe qu’en 18 exemplaires et elle est vendue au prix fixe de 920 000 dollars ou l’équivalent de 860 000, traduit à l’échelle de l’euro. Cristiano Ronaldo en serait donc l’un des heureux propriétaires, à tout le moins est-il convié par son sponsor, à la porter et la montrer au plus grand nombre, sur ses réseaux sociaux.