Cristiano Ronaldo reçoit une montre à 105 000€ à l’image de son iconique célébration

A l’occasion de l’ouverture d’une enseigne Jacob & Co à Riyad, Cristiano Ronaldo a reçu une montre signature.

En décembre dernier, Cristiano Ronaldo a rejoint Al Nassr, en Arabie Saoudite. Lors de l’officialisation de son arrivée, le numéro 7 portugais avait à son poignet une montre de la maison de Jacob & Co, sponsor du quintuple Ballon d’Or. Ce n’est donc peut être pas un hasard si la marque, adepte de la conception de produits innovants, vient d’inaugurer sa plus grande enseigne dans la capitale du royaume saoudien, Riyad. Une soirée de lancement lors de laquelle, la légende du Real Madrid portait une montre à 105 000 euros.

Une montre à 105 000 euros au poignet de Cristiano Ronaldo

La maison Jacob & Co possède désormais 94 enseignes à travers le monde et est présente sur tous les continents. Lors de l’inauguration en plein cœur de la capitale saoudienne, Cristiano Ronaldo, ambassadeur star de la société horlogère, était bel et bien présent et a reçu une montre personnalisée à 105 000 euros. Elle fait partie des quatre nouveaux modèles de Jacob & Co. Celle qui lui a été donnée se nomme « Heart of CR7 Baguette. »

Des montres à l’effigie de Cristiano Ronaldo

Le design affiche l’iconique célébration de Cristiano Ronaldo au dos de la montre. Et ce n’est pas tout, puisqu’elle est recouverte de 26 diamants blanc taille baguette sur le cadre. La plus coûteuse de la collection est la « Flight of CR7 Baguette » qui vaut 132 337 euros. Ce garde-temps en or rose composé de 18 carats affiche, quant à lui, la but iconique de la tête de Cristiano Ronaldo face à Manchester United en huitièmes de finale de la Ligue des Champions en 2013. Les deux autres modèles de la collection coutent respectivement 50 000 euros et 25 000 euros.