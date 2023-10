Cristiano Ronaldo devient le footballeur le mieux payé de l’histoire

Cristiano Ronaldo est redevenu le footballeur le mieux payé au monde, grâce à son méga contrat signé avec Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo a ajouté un nouveau titre à son palmarès impressionnant. En 2023, il est devenu le footballeur le mieux payé de l’histoire, selon le classement de Forbes, avec des gains estimés à 260 millions de dollars, soit l’équivalent proche en euros.

Cristiano Ronaldo premier à dépasser les 200 M$ sur un an

Il devient le premier de son sport à dépasser les 200 millions de gains sur un an et cela découle de son transfert à Al-Nassr l’année dernière, marquant le début de l’exode de stars de renommée mondiale du football européen vers l’État du Golfe. Ronaldo, en plus d’être le meilleur buteur de la Saudi Pro League, est devenu la plus grande star du championnat saoudien. En retour, il est grassement rémunéré, gagnant plus du double de ce que Kylian Mbappé, le joueur le mieux payé de l’année 2022, a pu accumuler.

Un business extra-sportif qui rapporte au Portugais

Forbes estime que l’attaquant portugais gagne environ 200 millions de dollars grâce à ses performances sur le terrain, et ajoute à cela un impressionnant total de 60 millions de dollars générés par son business en dehors du football. Parmi ces activités, on compte son apparition dans des vidéos promotionnelles pour la Journée nationale du pays, ainsi que pour le combat à venir entre Tyson Fury et Francis Ngannou à Riyad. Ces apparitions s’ajoutent à ses nombreux partenariats sportifs qui lui ont permis d’étendre son influence et de maximiser ses gains.

Lionel Messi et Neymar complètent le podium des footballeurs les mieux payés

Ce record place Ronaldo en tête d’un classement composé en grande partie de stars de la Saudi Pro League. Neymar, Karim Benzema et Sadio Mané se classent respectivement troisième, cinquième et huitième dans le top 10 des joueurs les mieux rémunérés. La deuxième place revient à Lionel Messi, dont le transfert au sein de l’équipe d’Inter Miami en juillet dernier lui a valu des gains estimés à 135 millions de dollars, soit presque 130 millions de moins que son vieux rival Cristiano Ronaldo. Neymar n’est pas loin derrière, avec un total de 112 millions de livres sterling, ce qui représente légèrement plus que son ancien coéquipier et l’ancien numéro un, Kylian Mbappé (110 M$).

Ex coéquipier de CR7 au Real Madrid et désormais adversaire du Portugais en Saudi Pro League, Karim Benzema se classe cinquième avec une rémunération à 104 millions de dollars, à la faveur de son gros contrat signé avec Al-Ittihad.