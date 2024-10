PSG. Une pépite de 17 ans courtisée du PSG signe avec Jorge Mendes

L’agence de Jorge Mendes vient d’annoncer le transfert de Geovany Quenda, un talent de 17 ans que le PSG suit de près.

S’il n’avait pas prolongé et qu’à cette occasion sa clause libératoire a augmenté au-delà des 45 millions d’euros initiaux, peut-être Geovany Quenda serait-il aujourd’hui un joueur du PSG. C’est le très populaire média sportif portugais A Bola, qui évoquait cette hypothèse la semaine dernière.

Le PSG a tenté de recruter l’ailier Geovany Quenda cet été

Ce n’est sûrement que partie remise pour l’ailier du Sporting CP, qui n’a que 17 ans et déjà l’intérêt des plus grands. Et qui peut de surcroît compter sur toute l’expérience en matière de représentation sportive du plus chevronné et célèbre agent de footballeur : son homologue portugais, Jorge Mendes. L’agence Polaris qu’il représente a signé un partenariat avec Sferico Sports Management, qui veille à la carrière sportive du joueur et l’a accompagné dans l’extension de son contrat en septembre, jusqu’en 2027.

Polaris s’associe à Sferico Sports pour veiller aux intérêts du joueur

« Nous sommes ravis d’annoncer notre nouvelle star Geovany Quenda. Ensemble, en partenariat avec Sferico Sports, nous sommes prêts à élever le jeu. Bienvenue dans l’équipe », écrit Polaris sur les réseaux sociaux à l’évocation de ce rapprochement des deux entités. Le Sporting CP a accompagné la prolongation de son talent précoce d’une nouvelle clause libératoire à 100 millions d’euros, soit plus du double de la précédente. Le PSG, ainsi que les clubs de Premier League intéressés, sont désormais prévenus.