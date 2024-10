Cristiano Ronaldo décroche un sponsor grâce au président… du Bayer Leverkusen

Si Cristiano Ronaldo est aujourd’hui un actionnaire de Chrono24, il le doit au départ à l’actuel président du Bayer Leverkusen.

S’il est bien un athlète dont on peut penser qu’il n’a besoin de personne pour recruter des sponsors, c’est bien celui qui en compte le plus à titre personnel : Cristiano Ronaldo. Et pourtant, même le Portugais reçoit des coups de main, autres que ceux dans l’entourage dédié à ce domaine, dont un, insolite, rapporté par le journal Bild.

Fernando Carro, PDG du Bayer Leverkusen, a en effet récemment révélé avoir joué un rôle clé dans la mise en relation entre Ronaldo et Chrono24, une plateforme en ligne spécialisée dans les montres de luxe. Cette entreprise, basée en Allemagne, a vu en CR7 l’ambassadeur idéal pour sa marque.

Cristiano Ronaldo est même devenu plus tard un actionnaire de son sponsor

« J’ai établi le contact avec Jorge Mendes, qui était alors son agent », a confié Carro lors d’une interview pour un podcast. Ce qui ne devait être qu’une simple collaboration publicitaire a pris une toute autre dimension lorsque Ronaldo a décidé plus tard d’investir personnellement dans l’entreprise en juillet 2023.

Le quintuple Ballon d’Or, connu pour sa passion des montres de luxe (il est aussi ambassadeur de la marque horlogère de luxe, Jacob&Co), s’est dit « ravi de devenir actionnaire de l’entreprise ». Il a souligné l’importance du réseau global offert par la plateforme, un aspect qu’il « apprécie particulièrement ». Depuis, un autre sportif de talent l’a rejoint dans l’actionnariat de la plateforme digitale, en la personne du pilote de Formule 1, Charles Leclerc.

Actuellement sous contrat avec Al-Nassr en Arabie Saoudite, Ronaldo continue de briller sur les terrains malgré ses 39 ans. Avec 8 buts en 9 matchs officiels cette saison, il prouve que son instinct de buteur reste intact. Son 900ème but en carrière professionnelle, inscrit en septembre avec la sélection portugaise, témoigne de sa longévité exceptionnelle au plus haut niveau.