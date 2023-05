Ce que son titre en Liga va rapporter au Barça

Son sacre en Liga va doper l’économie du FC Barcelone. Qui en a bien besoin.

Le FC Barcelone, fraîchement couronné champion d’Espagne, va souffler quelque peu sur l’aspect financier. En plus des droits domestiques de diffusion, le club catalan bénéficiera d’une part importante de la distribution des droits télévisuels de la Ligue des champions (hors reste des primes à gagner dans la compétition), en raison de sa première place en championnat, ce qui représente environ 103 millions d’euros d’argent frais, rapporte le média AS. C’est près de 10 millions d’euros de plus que ce que l’équipe classée deuxième de LaLiga, que ce soit le Real Madrid ou l’Atlético, touchera.

91,6 M€ en droits TV de la Liga pour le titre du Barça

En Espagne, il n’y a pas de prime en espèces attribuée au champion de la ligue, mais celui-ci est récompensé par une augmentation des revenus télévisuels. Selon les distributions des années précédentes, il est estimé que le Barça touchera environ 91,6 millions d’euros de revenus télévisuels, contre 85,07 millions d’euros pour l’équipe classée deuxième. Conformément à la réglementation, les revenus télévisuels sont répartis entre tous les clubs de la Liga, avec une moitié (35,7 millions d’euros) répartie de manière égale, et les 50% restants, en fonction d’une combinaison des résultats sportifs obtenus au cours des cinq dernières saisons et de l’impact social de chaque équipe.

17% de la moitié du pot total reversé au champion d’Espagne

La répartition des revenus télévisuels est influencée par la position finale de l’équipe en championnat. Le vainqueur reçoit 17% de cette somme, l’équipe classée deuxième reçoit 15%, l’équipe classée troisième reçoit 13%, et ainsi de suite. Les équipes se trouvant dans les trois dernières positions perçoivent respectivement 0,75%, 0,5% et 0,25%. De plus, le succès d’une équipe au cours d’une saison peut avoir un impact sur ses gains pour les cinq années suivantes, avec 35% gagnés la première année, 20% la deuxième année, et 15% lors de chacune des trois années restantes.

Quasiment 10 M€ de plus des seuls droits TV de la Ligue des champions

Le classement de la ligue nationale influe aussi sur la répartition de la part de marché en compétitions européennes. L’UEFA prend en compte la position finale d’une équipe pour déterminer la distribution des revenus de la part de marché. L’équipe classée première reçoit 40%, l’équipe classée deuxième reçoit 30%, l’équipe classée troisième reçoit 20% et l’équipe classée quatrième reçoit 10%. Ainsi, le FC Barcelone devrait recevoir environ 9,6 millions d’euros supplémentaires la saison prochaine en Ligue des champions, soit 2,5 millions d’euros de plus que l’équipe classée deuxième. En combinant ces « primes » européennes et nationales, on estime que le Barça devrait toucher 8,93 millions d’euros de plus que l’équipe classée deuxième.