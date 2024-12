OM. L’Olympique de Marseille rejoint la communauté WeAre8

L’Olympique de Marseille est désormais présent sur le réseau WeAre8.

L’Olympique de Marseille élargit la palette de sa stratégie numérique en rejoignant WeAre8, une plateforme qui ambitionne de transformer radicalement l’engagement digital des supporters. WeAre8 est un réseau social aux origines britanniques, qui s’affirme différent.

L’OM élargit sa palette digitale à un réseau présenté comme vertueux

Née de la volonté de créer un espace digital plus éthique et responsable, cette application propose un modèle unique où chaque interaction devient une opportunité de générer un impact positif. Le principe ? Les utilisateurs sont rémunérés pour leur engagement, et une partie de ces revenus est systématiquement reversée à des causes caritatives. Un concept qui entend replacer l’humain au cœur de l’expérience digitale.

Les supporters de l’Olympique de Marseille pourront désormais suivre leur club autrement, en étant acteurs et contributeurs d’une dynamique sociale positive.